Günde 500 lira toplayan dilenciye 187 lira ceza

Erzincan’dan geldiği Erzurum'da, dilenirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen ve günde 500 lira kazandığını söyleyen Ali Doğan Çelik'e, polis tarafından 187 lira idari para cezası kesildi.

Erzincan'da yaşayan Ali Doğan Çelik, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'da kahvede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Çelik, dilencilik yaparak günde 200 lira kazandığını, yemekleri ise çevredeki lokantalarda ücretsiz yediğini anlatıyor.

Şehirlerarası yolculuk yaptıktan sonra başka illerde dilenen Çelik, 'Cuma günleri 400 kazanıyor musun?' sorusuna verdiği "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" cevabının ardından, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Çelik, polis tarafından yakalandı. Çelik'e, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca 187 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca zabıta ekipleri ise Ali Doğan Çelik'in üzerinden çıkan 174 liraya el koydu.

'Cuma günleri 400 TL kazanıyor musun?' diye sorulan dilenci: Vız gelir, 500'ü buluyorumhttps://t.co/9oYVvZ6PTQ pic.twitter.com/3MJnFEjmFJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2020

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