Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#DEPREM: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 13.35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 15, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Depremin 18.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 15, 2020
GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) https://t.co/wysPHf4GFV
15.03.2020, 13:35:31 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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