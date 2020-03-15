Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

#DEPREM: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 13.35'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) March 15, 2020

​Depremin 18.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu kaydedildi.