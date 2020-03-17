Azerbaycanlı iş adamı Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palmali Şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan Gurbanoğlu ve Perker, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Gurbanoğlu'nun TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına karar verdi.
Perker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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