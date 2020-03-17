Galatasaraylı voleybolcular liglerin ertelenmemesine tepkili: Dalga mı geçiyorsunuz bizimle?

Galatasaray kadın voleybol takımı yıldızları Gizem Karadayı ve Derya Çayırgan liglerin henüz ertelenmemesine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcular, liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi. Galatasaray voleybol takımının iki önemli ismi, konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesaplarında açıklama yaptı.

'Acil açıklama bekliyoruz artık'

Sarı kırmızılı takımın formasını giyen Gizem Karadayı yaptığı açıklamada, ”Tehlikenin farkında değiliz sanırım. 'Evde kal', 'Sosyal mesafe' diyoruz. Her gün en az 30-40 kişi aynı salonda yakın temas halindeyiz. Dalgamı geçiyorsunuz bizimle? Acil açıklama bekliyoruz artık. Önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Tehlikenin farkında değiliz sanırım.#EvdeKal #Sosyalmesafe diyoruz.Her gün en az 30-40 kişi aynı salonda yakın temas halindeyiz.Dalgamı geçiyosunuz bizimle.? Acil açıklama bekliyoruz artık.önlem almak için sporculardan birine virüs bulaşmasını mı bekliyorsunuz.? — Gizem Karadayı (@gizemkaradayi3) March 17, 2020

'Ders alınması için salgının yaygınlaşmasını mı bekleyeceğiz'

Karadayı’nın takım arkadaşı Derya Çayırgan da bir tweet atarak tepkisini dile getirdi. Çayırgan, ”Avrupa ülkelerinde insanların sokağa çıkması bile yasaklanırken, biz maçlara, antrenmanlara devam ediyoruz. Ders alınması için salgının yaygınlaşmasını ve arda arda ölümlerin gelmesini mi bekleyeceğiz?” ifadelerini kullanarak liglerin tatil edilmesini istedi.

Avrupa ülkelerinde insanların sokağa çıkması bile yasaklanırken, biz maçlara,antrenmanlara devam ediyoruz. Ders alınması için salgının yaygınlaşmasını ve arda arda ölümlerin gelmesini mi bekleyeceğiz? #EvindeKalTurkiyem #LiglerSonlandırılsın — Derya ÇAYIRGAN (@deryacayirgan) March 17, 2020

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