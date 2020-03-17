Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak adliyelerde alınan yeni bir önlemi kamuoyu ile paylaştı.

Kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Gül, şunları söyledi:

"Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum."

Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020

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