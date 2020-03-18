Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm: Vaka sayısı 191'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı 100 milyar TL'lik ekonomik destek paketini açıklamıştı. Erdoğan bazı sektörlerde SGK ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelendiğini, nakit akışı bozulan firmaların kredi ödemelerinin 3 ay ötelendiğini ve en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.