Stand-up gösterisinde Alevilere ilişkin sarf edilen ‘Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin’ ifadeleri tepki çekti

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Katliamı’na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı.
Fidan, Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.
Fidan’ın Alevi vatandaşlara yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı:
İnsanların otele doldurulup yakılması, ibadethaneleri ile dalga geçmek, onlara yapılan saldırılar espiri konusu değildir gerçekten. Pınar Fidan denen bu zavallı Alevilerle dalga geçip, acılarına gülünce belki ünlü olabilir ama insan olamaz. https://t.co/kodi9I7R1M— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) March 18, 2020
Biri bu arkadaşa söylediklerinin hiç komik olmadığını söylesin. Hatta Alevilerle ilgili kısmın suç teşkil ettiğini de söylesin. TCK 216’dan en üst ceza..— Tuba Torun (@avtubatorunn) March 18, 2020
Pınar Fidan’mış adı. pic.twitter.com/O4lz2tJLS9
Bu ahlaksızın adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor. Alevileri hedef alan espriler yapıyor "Bir otele tıkıp yakabilirsiniz" diyor. İşte bu yüzden korona bunlardan daha masum. pic.twitter.com/536vOEjgQY— Hilal Nesin (@hilalnesin) March 18, 2020
Bunun adı “mizah” olamaz!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 18, 2020
Bu utanmazlık!
Bu rezillik!
Bu ahlaksızlık!
Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım!
Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli!
Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun! pic.twitter.com/sOew6xZCLw
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