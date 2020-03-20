Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."

Corona virüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetleri durdurulan Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma İle bu süreci birlikte atlatacağız. #evdeKal — Recep Gürkan (@recepgurkan) March 20, 2020

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