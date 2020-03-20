Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi: Vaka sayısı 670

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670’e ulaştı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım" dedi.

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2020

​