Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım uygulamasına ara verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri kişilerin yararlandığı ücretsiz ulaşım hizmetine ara verdiklerini açıkladı.

Yavaş, ''65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanması uygulaması kentimizde geçici olarak askıya alınmıştır. Torunlarınızın talepleriyle bu önlemi aldık. Sevgili büyüklerimiz, sizi seviyor ve güvende olmanızı istiyoruz'' açıklamasını yaptı.

Kıymetli hemşehrilerim,



65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanması uygulaması kentimizde geçici olarak askıya alınmıştır.



Torunlarınızın talepleriyle bu önlemi aldık. Sevgili büyüklerimiz, sizi seviyor ve güvende olmanızı istiyoruz. pic.twitter.com/nwkxiamc2M — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 21, 2020

Dünya çağında koronavirüs ölümleri 11 bini aşarken, virüsün özellikle 60 yaş üstü kesimi etkilediği belirtiliyor.