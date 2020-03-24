Kayıt
14:43 24 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İstarbul trafik yoğunluğu yüzde 1

    İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 111
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104165/65/1041656505_0:42:2730:1578_1200x675_80_0_0_d696eb8d980aed69b8342e498ef399de.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003241041671982-istanbulda-hava-kirliligi-yuzde-30-azaldi/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların dışarı çıkmaması ve trafik yoğunluğunun azalması hava kalitesini iyileştirdi. İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Toplu taşıma, özel araç kullanımının azalması, kafeterya gibi birçok iş yerinin kapalı olması, fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düştü. Bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, İstanbul’da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.

    Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte, İstanbul meydanlarında yoğunluk azaldı.
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Evde kalmak hava kalitesini arttırdı: Sultangazi dışında İstanbul iyi seviyede
    Sanayi tesislerinin varlığı, trafik yoğunluğu ve havaların soğumasına bağlı olarak ısınma araçlarının artmasıyla hava kirliliğinin yoğun yaşandığı İstanbul’da hava kalitesi 1 hafta içinde orta seviyeden iyi seviyeye yükseldi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Toros, atmosfere çıkan kirleticilerin üç ana nedeni olduğunu söyleyerek, “İlki ulaşım, ikincisi sanayi tesisleri, üçüncüsü ise ısınma amaçlı kullanılan araçlar. Dolayısıyla havayı kirleten üç etken azalınca havanın kalitesinde de ciddi iyileşmeler oldu dedi.

    Havası kirli ve temiz olan ilçeler

    Prof. Dr. Toros, “Ocak ayında partikül madde değerleri 50 mikrogram olarak ölçülürken şu anda yüzde 30 azalarak 30 mikrograma düştü. Artık daha temiz bir havayı soluyoruz. Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenyurt, Kartal. En temiz havaya sahip ilçeler ise Sarıyer, Şile, Beykoz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

    Hava kirliliği nasıl ölçülüyor?

    İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan ise, ölçüm istasyonlarının nasıl çalıştığını anlatarak, hava kirliliğine yönelik bilgi verdi. Doğan, “Cihazlar ortamdaki zararlı partikül maddelerinin erişimini ölçüyor. Avrupa Birliği standartları kapsamında ölçülmesi gereken 2 partikül madde parametresi bulunuyor. İlki PM10 dediğimiz 10 mikronun altındaki parçacıklardır.

    İkincisi ise PM2.5 yani 2.5 mikronun altındaki parçacıklardır. Bu partikül maddeler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yalnız bunların sınır değerleri var bu sınırın altında kaldıkları sürece herhangi bir olumsuz etkileri yok. İşte o sınırı takip etmek için İstanbul’un çeşitli noktalarına bu ölçüm cihazlarını yerleştirdik” diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Hava kirliliği, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gerekli gıda ürünü satan yerler ve eczaneler haricinde ülkedeki tüm kafe, mağaza, restoran ve sinemalar kapatıldı.
    İzolasyonda hayat: Koronavirüs dünyayı ne hale getirdi
    Karikatür
    'Koronavirüs krizi küreselleşmenin sonunu getiriyor'
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet