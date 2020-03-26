İçişleri Bakanlığı'ndan ek tedbir genelgesi: Mahalle-semt pazar yerlerindeki kurallar yeniden düzenlendi

İçişleri Bakanlığı “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamına 81 İl Valiliğine ek bir genelge daha gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.

Bakanlık, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi. Bakanlik, söz konusu kuralları içeren genelgeyi valiliklere gönderildi.

Genelgeye göre; vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.