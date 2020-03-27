Murat Sancak, 'aile ortamında deneme amaçlı yapıldı' dediği testlerle ilgili belge paylaştı: 125 tane alınmış

Sancak grubunun sahibi Ethem Sancak’ın yeğeni ve MT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın koronavirüs test kitlerini bizzat kullandığı video sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Cumhurbaşkanlığı forslu yüzük taktığı anlaşılan Murat Sancak’ın ev ortamında tanı kiti kullandığı görülüyor. Murat Sancak görüntülerde tanı kitlerinin nasıl kullanıldığını da anlatıyor. Sosyal medyada görüntülerle ilgili “Bu kitler kişiye özel satılıyor mu?”, gibi soruları gündeme getirdi.

Videoda halkın ulaşamadığı korona tespit kitlerini çekirdek gibi harcayıp eglenenler,



Cumhurbaşkanlığı forsu şeklinde tüzük takan kişi Ethem Sancak'ın ailesinden birisi.



Diğer kişinin Eski bir başbakanımızın koruma müdürü olduğu söyleniyor.



cihansanli58 instagramda yayinlandi pic.twitter.com/iWXfNmYOr4 — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 27, 2020

125 test kiti alınmış

Murat Sancak görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu kabul ederek, “Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır” açıklamasını yaptı. Faturada, 125 adet test alındığı ve 12 bin 125 TL ödendiği görülüyor.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır. pic.twitter.com/aijNfjlqnT — Murat Sancak (@MuratSancakMt) March 27, 2020

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