Metiner: VIP cuma görüntülerini kınıyorum

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın az sayıda kişiyle Beştepe'de cuma namazı kıldırmasına tepki gösterdi. Dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Metiner, şunları söyledi:

© AA / Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de ilk: Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen kişilerle Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılındı Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kınıyorum. Kendileri sağlık gerekçesiyle cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Dinimizin emriydi, doğru bir karardı. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz. Peki bu karara başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere, Diyanet’in seçkinlerinin uymaması neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Bugün paylaşılan VIP cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Millete yasak olan Diyanet seçkinlerine yasak değilse, bu asla kabul edilebilir bir durum değildir.

Cuma namazının Beştepe’de yapılıyor olması, asla kabul edilemez. Sanki Cumhurbaşkanımız oradaymış, o istiyormuş diye böyle bir cuma namazı kılındığı algısı oluşturmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında, milletin gönlünde taht kurmuş siyasetine de yönelik suikast girişimi de değil de nedir? Son derece üzgünüm. Diyanet’i şiddetle kınıyorum."

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