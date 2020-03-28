Kendirli Belediye Başkanı: Karantina kararı bizi memnun etti

Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalrda Kendirli'nin koronavirüs karantinasına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu kararı üzerine karantina işleminin başladığını belirten Serdar, konuyla ilgili açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Tabi vakanın, Kovid19'un Rizemize ulaşmış olmasından sonra; ilk can kaybının Kendirli'den olmuş olması nedeniyle beldemizde bir iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulumuzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedirler.

Beldemiz de yoğun yaşanan bir belde olması dolayısıyla, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olmasıyla, Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulumuz doğrultusunda beldemizde böyle bir karar alınmıştır.

Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanların sanki özellikle biz seçilmişiz gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması ve Rize'de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması beldemiz ve etraf köylerimizde alınmıştır.

Bu karar bizi memnun etmiştir. İnşallah araştırmalar sonucunda kaynağın nereden geldiğini; tüm beldelerimizde sağlık taraması yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımıza, Rize Valimize, sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum."