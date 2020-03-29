'Beni bu düzeniniz öldürür' diyen TIR şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TIR şoförü Malik Baran Yılmaz'ın, yayınladığı videonun sosyal medyada viral olmasının ardından çok sayıda polisle evine baskın yapıldığı, bilgisayar ve telefonuna el konularak gözaltına alındığı bildirilmişti. Savcılığa sevk edilen Yılmaz, buradaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen şoför sosyal medyada yayınladığı videoda “Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür” ifadelerini kullanmıştı.

'Evde Kal' çağrılarına 'Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür' diyen TIR şoförü gözaltına alındıhttps://t.co/gZFtCyqJId pic.twitter.com/nghAmna5Bw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Burada, milletimizi tahrik edecek, sürekli olarak hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabıra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın, meseleyi bu şekilde karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Biz bir sosyal devletiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayız. Bugüne kadar da bırakmadık. ABD’de acil servislere alınmayıp, ölen insanlar var. Burası parası olanın tedavi edildiği bir ülke. Benim ülkemde parası olup olmayan herkes tedavi edilebilir. Aynı zamanda kim sıkıntı çekiyorsa, devletimizin tüm kurumları tarafından el açılır."

İçişleri Bakanı Soylu'dan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz açıklaması: Gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Biz bir sosyal devletiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayız https://t.co/0DgO293iMc pic.twitter.com/P93O9Ruepm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

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