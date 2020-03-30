Meclis Başkanı Şentop 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşla katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşıyla katılacağını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda içinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları ifade etti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

3/3-) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşaAllah. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 30, 2020

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