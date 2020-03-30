TTB, il il koronavirüs vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı

TTB'nin yayımladığı koronavirüs raporunda, ''Yapılan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı; hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen “şüpheli/olası vaka” sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik kaldığını ve bütün ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı toplam vakaların bölgelere, illere göre dağılımını açıklamamıştır'' denildi.
Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı rapora göre koronavirüs görülen illerdeki durum şöyle:
İstanbul
30 Mart 2020 günü itibari ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.
Yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200'ün üzerindedir.
Korona günlerinde İstanbul’da sağlık:— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 30, 2020
İstanbul hasta sayısı 2000’in üzerinde #RaporCovid19 pic.twitter.com/VzEWO32ron
İstanbul'daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı 100'ü geçmiştir.
İzmir
Raporda şu açıklamalar yapıldı: Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde (üniversite, Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri) PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısı 700 civarındadır.
Korona günlerinde İZMİR’de sağlık :— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 30, 2020
Hasta sayısı 700 civarı #RaporCovid19 pic.twitter.com/eSNMlzgDfS
Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75’tir. Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70'e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izlenmektedir.
Korona günlerinde ŞANLIURFA'de sağlık:— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 30, 2020
70 şüpheli, 6 test pozitif hasta #RaporCovid19 pic.twitter.com/RimoEaqzP5
Diyarbakır
Korona günlerinde Diyarbakır’da, yaklaşık 150 hasta Kovid-19 teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 6 yoğun bakım hastası mevcut. Korona nedeniyle 5 yurttaşımız yaşamını yitirdi.
Adana
Korona günlerinde Adana’da, yaklaşık 550 hasta Kovid teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 63 yoğun bakım hastasından 15'i entübe. 2 si taburcu olmuş 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı korona şüphesi ile takip edilmekte.
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