Selvi: Benim anladığım, çağrılara uyup sokağa çıkmazsak devlet sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kalmayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Önemli ölçüde şehir hareketliliği düşmüş durumdadır. Cuma günü yüzde 80’di. Cumartesi-pazar itibarıyla söyleyebilirim, yüzde 90 civarında hayat durdu. Daha doğrusu halkımız yüzde 90 civarında hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı çağrılara uydu. İkincisi, bugün sabah itibarıyla da (Pazartesi) zorunlu işler hariç vatandaşımızın bu çağrılara halen uyduğu, evinden çıkmadığı yönündeydi" dediğini aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"İçişleri Bakanı Soylu ile konuşurken yeni bir uygulamadan söz etti. 'Bir şehirden bir şehre bir kişi gittiği andan itibaren, kaymakamlara ve valilere talimatımız nettir. Muhtarlarla, kaymakamlarla, valilerle, kolluk kuvvetleriyle tespitini yapacaksınız ve 14 gün onun evde izole olmasını sağlayacaksınız. Bazı illerimizde birkaç gün öncesi itibarıyla uygulamaya başladılar' dedi. Bunun üzerine 'Sadece yurtdışından gelenler değil, bir ilden diğerine gidenlere de mi karantina uygulanıyor?' diye sordum. Soylu, 'Valilerimize söylediğimiz, bu işin yaygınlaşmasını engelleyebilmek için eğer kendi vilayetlerinize başka vilayetlerden son 10 günde, 15 günde gelmiş olan varsa veya dün gelmiş, bugün gelmiş, ondan önceki gün gelmiş varsa... Yani şehir değiştirmiş olan varsa ulaşıp, uyarıp 14 gün evden çıkmamalarını söyleyebilmek ve mümkünse o eve misafir kabul etmemelerini söylemek' diye anlattı."