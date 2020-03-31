LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık" ifadelerini kullandı.
7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 31, 2020
Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık.https://t.co/D2FyGzSBiB
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