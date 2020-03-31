LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık" ifadelerini kullandı.