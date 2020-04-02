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19:30 02 Nisan 2020
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    Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına seslendi: Yardım kampanyamızı dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattıkları 'Biz bize yeteriz' kampanyasıyla ilgili olarak "Projemizi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak bugün video konferans yöntemiyle AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

    Sözlerine "Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. Belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Salgının başlamasıyla birlikte sizlere gereken bilgilendirmeler yapılmıştır" diye başlayan Erdoğan, "Kamu binaları, toplu ulaşım araçları gibi yerlerin dezenfeksiyonu yapmalıyız. Cadde ve sokakların rutin temizlik faaliyetleri konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız. Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları asla yalnız bırakmamalıyız.

    'Bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahibiz'

    • AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır. Gelişmiş ülkelerin bile peş çoğu kriz karşısında çökerken, Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını giderecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır.
    • Pek çok ülkeye de onların yanında olduğunu gösteriyoruz. Tedbirlerin büyük bir bölümü doğrudan dar gelirlilere destek vermeye yöneliktir. Korona salgını ile mücadele tüm siyasi partilerin, kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. Bu hayati bir konudur. Bizler meseleye bu açıdan yaklaştık, politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik.
    • Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda alınan kararları tek tek hayata geçirdik. Süreci sosyal medya ya da televizyonda ahkam kesenlere göre değil, ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre yürüttük. Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahibiz.

    'En büyük tehdit ümitsizlik, karamsarlık, yılgınlıktır'

    • Milletimiz bu badirelerin üstesinden gelecek ve kısa sürede huzurlu, aydınlık günlere kavuşacağız. En büyük tehdit ümitsizlik, karamsarlık, yılgınlık, yeise kapılmaktır. 83 milyonun arasına ayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece, Korona virüsü ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

    'Yardım kampanyasından toplanan parayı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız'

    • Pazartesi günü başlattığımız milli dayanışma kampanyasının temellerinden birisi de işte budur. Yardım kampanyasından toplanan parayı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız.
    • 83 milyonun kader ortaklığını temsil eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir davranıştır. Farklı şekilde yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız da bunu zaten yapıyor. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Koronayla mücadeleyi sulandırmaya, bunu günlük siyasete malzeme etmeye kimsenin hakkı yoktur.
    • Şu an sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu düşmanın adı koronavirüstür. Böyle bir dönemde siyasi rant yapanları mahşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi bir kez daha bir olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha seçilmenizin birinci yılında gönülden tebrik ediyorum. 
    Etiketler:
    Koronavirüs, Bağış, Belediye, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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