PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı.
Altun, maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 adet maske teslim edileceğini söyledi.
Maske dağıtımı 20-65 yaş arası vatandaşlara yapılacak.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020
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