Ankara Üniversitesi, 'koronavirüse karşı ilaç üretmenin ilk adımını' attı: SARS-CoV-2 virüsünü izole etmeyi başardık

Ankara Üniversitesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul’un, koronavirüsüne (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını duyurdu.

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

''Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı"

🔶 Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı! #BirlikteBasaracagiz https://t.co/ihe68Wyfva — Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) April 5, 2020

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