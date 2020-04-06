İstanbul Valisi Yerlikaya: Kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."
İstanbul’da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için SERBEST KIYAFET UYGULAMASI’na geçilmiştir.#BirlikteBaşaracağız😷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020
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