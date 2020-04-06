İstanbul Valisi Yerlikaya: Kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir

İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulaması başlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir."

İstanbul’da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için SERBEST KIYAFET UYGULAMASI’na geçilmiştir.#BirlikteBaşaracağız😷 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020

​