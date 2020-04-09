Mardin'de bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı

Mardin'in Derik ilçesinde bir mahalle ve bir mezra koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Mahalle ile mezra, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Mardin'in Derik ilçesi Kovalı mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Derik ilçesi kırsal Kovalı Mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrasında korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda 8 Nisanda saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.