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12:50 09 Nisan 2020
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    Ali Babacan

    Babacan'dan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine eleştiri: Devlet alacaklarından vazgeçmeli, tüm cephaneyi kullanmalıyız

    © AFP 2020 / ALAIN GROSCLAUDE
    Türkiye
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 salgını nedeniyle açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin, özellikle kayıt dışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmediğini söyleyerek, "Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Tüm cephaneyi kullanmalıyız" dedi.

    Fox TV'de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Türkiye’de TÜİK rakamlarına göre 9 milyon kayıt dışı çalışanın olduğunu vurguladı. Babacan, hükümetin açıkladığı destek paketlerinde veya kısa çalışma ödeneğinde bu kesimin yer almadığını ve hiçbir destekten faydalanamadığını belirtti.

    "Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'Evinde kal' diyebiliriz" diye konuşan Babacan, "Türkiye’de 27 milyon vatandaşımızın ya emekli maaşı ya da kamu çalışanı olması gibi sebeplerle devlette bir geliri var. Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbirlerle alınmalı" dedi.

    'Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir'

    Devletin bu aşamada kaynak yaratmak için farklı seçenekleri olduğunu belirten Babacan, "Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir ya da karşılığı olmadan vatandaşlara ödeme yapar ve tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapabileceği işler" ifadelerini kullandı.

    Babacan, "Peki sizce hangisi yapılmalı?" sorusuna ise "Bunların hepsi yapılmalı. Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" cevabını verdi.

    Türkiye olarak bu krize maalesef zayıf anda yakalandıklarını söyleyen Babacan, bunun nedeni olarak mali alanın daralmasını, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervinin azalmasını, banka bilançolarının zayıflamış olmasını, yedek akçelerin tüketilmesini ve kurumlara güvenin azalmasını gösterdi.

    Paket eleştirilmişti

    Erdoğan’ın açıkladığı 100 milyar lira (yaklaşık 15 milyar dolar) büyüklüğündeki paket koronavirüsün yaratacağı gelir kaybından en çok etkilenecek kesim olan çalışanlardan çok şirketlere yönelik olmasıyla eleştirilmiş, ekonomi için de yetersiz bulunmuştu.

    Son olarak, AK Parti grubunun koronavirüs önlemleri kapsamında torba yasa taslağı hazırladığı, bunda işten çıkarmaların üç ay boyunca yasaklanmasını, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlaraysa yardım edilmesini öngören maddeler olduğu belirtilmişti.

     

    Etiketler:
    ekonomik istikrarsızlık, Ekonomi, Recep Tayyip Erdoğan, açıklama, Ali Babacan
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