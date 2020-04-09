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18:05 09 Nisan 2020
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    Berfin Özek yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affetti

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    Türkiye
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    Eski erkek arkadaşı tarafından yüzü asitle yakılan Berfin Özek, saldırganı affetti. Özek'in saldırganı affetme gerekçesi henüz öğrenilemedi. Özek'in avukatlarından Mehtap Sert, bu kararın "Öldüren sevgi olmaz" şiarıyla ters düştüğünü belirterek "Bu saatten sonra Berfin Özek’le ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

    Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe mahallesinde 15 Ocak 2019’da erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, saldırganı affetti.

    Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre af sebebi ile ilgili olarak Berfin Özek’ten henüz bir açıklama gelmedi. "Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" diyerek dilekçe verdiği ileri sürülen Özek, bu süreçte duruşmasını takip eden avukatlarını da azletti.

    Avukatı duyurdu

    Af kararını, Özek'in avukatlığını üstlenen isimlerden biri olan Mehtap Sert açıkladı. Sert açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    • Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.

    'Her türlü desteği verdik'

    • Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin’i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir.

    'Öldüren sevgi olmaz, yolları ayırdık'

    Açıklamasının devamında davadan neden vazgeçtikleri konusuna da açıklık getiren Sert sözlerine şöyle devam etti:

    • Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık.
    • Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de "Öldüren sevgi istemiyoruz" şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

    'Ozan serbest kalabilir'

    Berfin Özek'in azlettiği avukatlarından Nevzat Ercan ise gelişme üzerine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    • Berfin Özek, İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe vermiş, Ozan Çeltik'i affettiğini ve bu konu ile ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. 'Onu seviyorum, onunla evlenmek istiyorum o da benimle evlenmek istiyor' diye bilgilendirmiş. Bizleri de azletmiş.
    • Bu durumda Ozan yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahiptir. Bu konuda bizim düşüncemiz böyle bir dilekçe vermemesiydi. Ama kendisi affettiğini ve evlenmek istediğini söyleyerek dilekçesini vermiştir.
    Etiketler:
    Mahkeme, Asit, Saldırı, Berfin Özek
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