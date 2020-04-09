Çorum'da Kovid-19'u yenen 13 hasta taburcu edildi

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de yayılımını sürdürürken, Çorum'da 13 hastanın iyileştiği duyuruldu.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bugün itibariyle koranavirüs tedavisi görüp taburcu olanların sayısı toplam olarak 39’ya ulaşmıştır. Büyük bir fedakarlık ve titizlikle çalışmalarına devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."