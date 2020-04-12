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    TBMM Genel Kurulu

    Muhalefetten 2 günlük sokağa çıkma yasağına eleştiri: Az pilav üstü döner gibi iki günlük karantina olmaz

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    Türkiye
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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (40)
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    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki iki günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Az pilav üstü döner gibi iki günlük karantina olmaz. Hafta sonu 'Mış gibi yapalım' diyorsunuz. Ciddiyetle bunun üzerine eğilecekseniz bunun süresini uzatmanız lazım" dedi.

    TBMM Genel Kurulunda, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

    CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sırasında vatandaşlarının ekonomik birçok sorununa yönelik tedbirleri hayata geçirdiğini belirterek iktidarı eleştirdi.

    Köksal, "Millete 'Evde kal.' demek değil, milleti evde tutmak önemlidir. Bunun için de onun geçim sıkıntısını, borcunu, faizini, kredisini çözmeniz gerekir." ifadesini kullandı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Köksal'ın sözlerine cevaben "Size oraların, Fransa'nın falan vekili olmak yaraşır. Siz burada harcanıyorsunuz." diye konuştu.

    CHP'li Köksal, daha sonra tekrar söz alarak, "Avrupa vekili olmak Kurtuluş Savaşı gazisi İsmail Çavuş'un torunu şahsıma değil, Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanının partisinin vekiline yakışır. Ben 5 yıldır bu Gazi Meclisteyim ve ilk seçimde ön seçimle bileğimin hakkıyla gelmiş bir milletvekiliyim. Sarayın lütfuyla listeye yazılanlar benim nereden milletvekili olacağıma karar veremezler." sözlerini sarf etti. Özlem Zengin de AK Parti kurulduğundan beri Genel Merkez Kadın Kollarında fasılasız çalıştığını, İstanbul'da arka arkaya 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan tek kişi olduğunu vurguladı.

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yaptığını anımsatan Zengin, "25. Dönem'de kendi iç oylamalarımızda, fevkalade yüksek oylar alarak, aynı şekilde iç sistematiğimizle buraya gelmiş biriyim. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Kürsüde, bu millete bu kadar hakaret ederken, buraları beğenmezken, konuşmanızın karşılığıdır o. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkenin milletvekili olmaktan onur duyuyorum ve bileğimin hakkıyla buradayım." dedi.

    Usul tartışması

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Genel Kurulda teklifin 24. maddesine yönelik önergelerin görüşmeleri sırasında, önergesinin işleme alınmadığını belirterek bu duruma itiraz etti.

    Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İçtüzük'e göre "temel kanun" olarak görüşülen yasa tekliflerinin her bir maddesi üzerinde en fazla iki önergenin işleme alınabileceğini, bu nedenle Baş'ın önergesinin işleme alınmadığını, uygulamasının İçtüzük hükümlerine uygun olduğunu söyledi.

    TİP'li Baş'ın bu konuda usul tartışması talep etmesi üzerine Bilgiç usul tartışması açtı. Bilgiç, tartışmanın ardından İçtüzük'e uygun usul izlediğini, Baş'ın önergesini işleme alamayacağını kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bilgiç'ten Genel Kurula ara vererek bu konuyu grup başkanvekilleriyle görüşmesini talep etti. Bilgiç, 24. maddeye ilişkin aynı mahiyetteki önergelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurula ara verdi.

    Meclis Başkanvekili Bilgiç, aranın ardından teklifin 25. maddesi üzerinde önergeler görüşülürken, "Daha önce verilen iki adet grubu bulunmayan milletvekili önergesinin çekildiği Başkanlık Divanı'na ulaşmış olduğundan şu anda iki adet milletvekili önergesi alma imkanı doğmuştur. Dolayısıyla beş önergeyi işleme alacağız." dedi.

    İmzası bulunan önerge üzerinde söz alan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, siyasi parti gruplarına konuşma hakkının kazanılmasına destek verdikleri için teşekkür etti. Bağımsız İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam da sorunun çözümüne katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

    CHP'li Şeker: Ciddiyetle bunun üzerine eğilecekseniz bunun süresini uzatmanız lazım

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, koronavirüs salgınıyla mücadele için ilan edilen sokağa çıkma yasağının birçok ülkede haftalarca uygulanırken Türkiye'de sadece iki gün uygulanmasını eleştirerek, "Az pilav üstü döner gibi iki günlük karantina olmaz. Hafta sonu 'Mış gibi yapalım' diyorsunuz. Ciddiyetle bunun üzerine eğilecekseniz bunun süresini uzatmanız lazım." ifadesini kullandı.

    İYİ Partili Tatlıoğlu: Türkiye sağlıklı karar alma mekanizmasını kaybetti

    İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Genel Kurulun bugünkü görüşmelerinin Meclis TV tarafından canlı yayınlanmamasını eleştirdi. İktidarın infaz düzenlemesine ilişkin teklifi, diğer parti gruplarının görüşlerini almasına rağmen tek satırı değiştirmeden Genel Kurula getirdiğini belirten Tatlıoğlu, "Türkiye sağlıklı karar alma mekanizmasını kaybetti. Bunu, maske dağıtımının bile hangi kanallardan yapılacağının kaç kere değiştiğinden görüyoruz. Savrulan bir yapı görüyoruz. Konuşmayan mutlaka kaybeder." sözlerini sarf etti.

    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise "Adalet Bakanlığı görevini, Abdulhamit Gül'ün değil İstanbul'daki bir büronun yerine getirdiğini, hakim ve savcı atamalarının bu büro tarafından yapıldığını" iddia ederek, Mecliste buna yönelik bir komisyon kurulmasını istedi.

    CHP'li Ağbaba: Yargı parsel parsel bölüşüldü

    CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, bir siyasi partinin atadığı yargı mensuplarına güven duyulamayacağını, yargıda büyük bir kavga yaşandığını ve "yargının parsel parsel bölüşüldüğünü" söyledi.

    Ağbaba, öte yandan sokağa çıkma yasağının ilan ediliş şeklini de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Dünyaya rezil olduk. Bunu 10 yaşındaki çocuk yapmaz. Kar topuyla uğraşıyorduk, dün gece çığ oldu. Sokağa çıkma yasağından Bilim Kurulunun, büyükşehir belediye başkanlarının, İstanbul ve Ankara'yı yöneten başkanların haberi yok ama Fırıncılar Odasına yarım saat önce haber veriliyor. Bu genelge, sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü. Bu genelgeyi gönderen İçişleri Bakanı normalde ne yapıyor? Hiçbir vicdanlı siyasetçinin yapmayacağı bir şey yapıyor; CHP'li belediyelerin yardımları, ekmekleri dağıtmasını önlemeye çalışıyor. Böyle rezillik, kepazelik olmaz. Bu krizde CHP'li her bir belediye başkanını kutluyorum, iyi ki onlar var. Kriz nasıl yönetilir, yardım nasıl dağıtılır herkese gösterdiler."

    Teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor.

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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (40)
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