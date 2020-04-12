İstanbul Sancaktepe’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş’un eczanesinin dezenfekte edilmesi için belediyeye ilettiği talebe hayatını kaybettikten sonra gelen ve tartışma yaratan yanıt ile ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü açıklama yaptı.

Sancaktepe'de eczacılık yapan 37 yaşındaki İsmail Durmuş, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Durmuş'un 18 Mart'ta eczanesinin dezenfekte edilmesi için Twitter hesabından Sancaktepe Belediyesi'ne ilettiği talebe gelen yanıt sosyal medyada tartışma yarattı.

@SancaktepeBeltr Malum süreçte hastane ve sağlık ocakları kadar eczaneler de risk altında. Hatta ilk ölüm vakası maalesef ki bir meslektaşımızın başına geldi.. hastalar doktora gitmeden raporlu ilaçlarını direk eczaneden temin ettikleri için eczaneler daha büyük risk altında. — ismail (@ishotdrms) March 18, 2020

​Durmuş'un talebine yanıt 24 gün sonra hayatını kaybettikten sonra geldi.

Belediye Başkanı açıklama yaptı

Durmuş, Twitter'dan paylaştığı mesajda “Değerli ilgili yetkililer Sancaktepe bölgesinde yer alan eczanelerimizin dezenfekte edilmesini talep ve rica ediyoruz. Az önce karşımda yer alan aile sağlığı merkezi dezenfekte edildi ama ricalarımıza rağmen eczanemiz edilmedi” demişti.

Sancaktepe Belediyesi 11 Nisan'da mesaja geri dönerek iletişim bilgilerini istedi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden eczacının dezenfektasyon talebine, ölümünden sonra verilen yanıt hakkında açıklama https://t.co/KJigaKRAUa pic.twitter.com/u9bmR4Kjin — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2020

​Sosyal medyada tartışma yaratan yanıt ile ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından “Minnettar olduğumuz bir eczacımızı kaybettik, İsmail Durmuş. Geride kalan minicik bebek ve gözü yaşlı eş varken kelimeler beyhude kalıyor. Yaşadığımız hassas durumla ilgili bir açıklama yapmamız geride kalanlara borcumuz” diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sevgili komşularım,



Minnettar olduğumuz bir eczacımızı kaybettik, İsmail Durmuş. Geride kalan minicik bebek ve gözü yaşlı eş varken kelimeler beyhude kalıyor.



Yaşadığımız hassas durumla ilgili bir açıklama yapmamız geride kalanlara borcumuz. (1) pic.twitter.com/ZLW001ZxwM — Şeyma Döğücü (@SeymaDgc) April 11, 2020

'Talep üzerine dezenfekte çalışması yapılmış'

Döğücü, sosyal medyadan talebe verilen yanıt üzerine soruşturma başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Gördük ki, İsmail Durmuş'un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış. Sayın İsmail Durmuş'un eşi ve henüz altı aylık bebeği başta olmak üzere, bütün ailesine, eczacı camiasına başsağlığı diliyorum. Eşi ve bebeği artık bize emanettir."

Sayın İsmail Durmuş’un eşi ve henüz altı aylık bebeği başta olmak üzere, bütün ailesine, eczacı camiasına başsağlığı diliyorum. Eşi ve bebeği artık bize emanettir. (3) — Şeyma Döğücü (@SeymaDgc) April 11, 2020

Fotoğrafı paylaşıldı

Döğücü, Durmuş'un eczanesinde yapılan dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğrafı da paylaştı. Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada Durmuş'un eczanesine 30 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde dezenfekte için gidildiği belirtildi.

Bizi fazlasıyla müteessir eden konuyla ilgili ivedilikle çalışma başlattık. Aldığım bilgiye göre 18 Mart tarihinde aldığımız talep sonrası 20 Mart itibariyle eczanelerimizi dezenfekte etmeye başlamışız. 30 Mart tarihinde de Canan Eczanesi dezenfekte edilmiştir. pic.twitter.com/7x57VxqW6w — Şeyma Döğücü (@SeymaDgc) April 11, 2020

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