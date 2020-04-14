İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: Karadeniz'de İstanbul, Arnavutköy açıklarında, saat 02.56'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 14, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi ise ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Rasathane daha sonra yayınladığı revizede ise depremin büyüklüğünü 4.1‘e yükseltti.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2020
OSMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) https://t.co/UXXph029QP
14.04.2020, 02:56:38 TSİ
Büyüklük: 4.1,
Derinlik: 17.6 km#Kandilli
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