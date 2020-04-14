İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

#DEPREM: Karadeniz'de İstanbul, Arnavutköy açıklarında, saat 02.56'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) April 14, 2020

Kandilli Rasathanesi ise ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Rasathane daha sonra yayınladığı revizede ise depremin büyüklüğünü 4.1‘e yükseltti.

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