Hatay Yayladağı açıklarında 4.7'lik deprem meydana geldi

Hatay'da Yayladağı açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 24.99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

​'Olumsuz bir ihbar bulunmuyor'

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.