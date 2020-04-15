Hatay Yayladağı açıklarında 4.7'lik deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.40'ta Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 24.99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
'Olumsuz bir ihbar bulunmuyor'
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
#DEPREM: Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 15, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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