İstanbul'da 5 kişiye 'koronavirüs' tutuklaması

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan akşamı Balat mahallesi, Mürselpaşa caddesi üzerindeki bir parkta çok sayıda kişinin ateş yakarak alkol aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Parka bulunan Oktay D, Mahmut Y, Serkan K, Resul Ç. ve İbrahim D'ye, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ve çevreye rahatsızlık vermekten toplam 15 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

İşlemlerin devamı için polis merkezine götürülmek istenen vatandaşlar, polis ekiplerine mukavemette bulunarak karşı koydu.

Polis ekiplerini tehditte bulunan ve hakaret eden 5 şüpheli bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin polis merkezi girişinde de taşkınlıklarını sürdürdüğü görüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve toplam 31 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.