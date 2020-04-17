Ahmet Hakan: Şükriye Tutkun gibi komşun olsun

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un komşusu ve halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'un açıklamalarıyla ilgili olarak "Ev dediğin gerçekten hiç mühim değil. Mühim olan komşudur komşu! Allah hepimize böyle komşular nasip etsin" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un komşusu ve halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'un açıklamalarını değerlendirdi.

"Şükriye Tutkun gibi komşun olsun" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la ilgili olarak 'Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisini kaçak yapılaşmaya açtığı ortaya çıktı' diye bir iddia ortaya atıldı.

Sanatçı Şükriye Tutkun, işte tam bu iddia gündemdeyken...

'Ben komşusuyum' diyerek sosyal medyadan açıklama yaptı.

'Yok öyle bir şey' dedi. 'Vakıf arazisi denilen yer mezbeleydi, bütün mahalle şikayetçiydi, temizlendi' dedi. 'Yapılaşma denilen şey minik bir çardaktan ibaret' dedi. 'Halkın içinde yaşıyorlar, çocuklarını devlet okullarına gönderiyorlar' dedi. Başka bir komşu kadın ise... 'Kedi-köpek seviyorlar... Gayet mütevazı bir evde oturuyorlar... Benim evim onların evinin yanında malikâne' dedi.

Ev dediğin gerçekten hiç mühim değil. Mühim olan komşudur komşuuu! Allah hepimize böyle komşular nasip etsin."

'Burası mezbelelikti'

Tutkun, Kuzguncuk'taki vakıf arazisinin kaçak yapılaşmaya açıldığı iddiasıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir video yayınlamıştı. Tutkun şunları kaydetmişti:

"Vakıf arazisi denilen yer gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Tinerciler vardı. Mesela geçen sene tinerciler yangın çıkardı. Çünkü burada kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin Bey'in oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon.

Lütfen bakar mısınız oturduğu yere? Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü buradaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Buraya baksanıza ne yapmış? Belki bizi de çağıracak çay içeceğiz.

Fahrettin Bey şunu yapıyor, bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burada, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki? Fahrettin Bey'in suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?"

Kuzguncuk mahallesi sakini olarak sn Fahrettin Altun’a sosyalmedyada yapılan haksız yorumlara cevaben komşusu olarak görüşlerimi belirttim.@fahrettinaltun pic.twitter.com/XLD54xKwOV — Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) April 14, 2020

​Sanat yönetmeni Yudum Yontan da Altun'un oturduğu evi işaret ederek "Orası yalıysa benimki köşk. Tinerciler yatıyordu orada. Bence güzel oldu" demişti.