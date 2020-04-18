'Hayat Eve Sığar' uygulaması, koronavirüs risk haritanızı gösteriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat Eve Sığar uygulaması, vatandaşın çevresindeki virüs yoğunluğunu ve risk oranını gösteriyor. Koronatesti pozitif çıkan birisiyle karşılaşan kişiyi mesajla uyarıyor.

Google Play Store ve App Store’dan indirilebilen uygulama konum, isim ve yaş gibi kişisel bilgileri kaydederek, vatandaşların bulundukları bölgedeki koronavirüs risk oranını gösteriyor. Uygulamada 'Sağlık Durumu', 'Yoğunluk' ve 'Ailem' adıyla üç ana kategori yer alıyor.

'Sağlık Durumu' başlıklı kategoride en yakın sağlık kuruluşları ile Alo 184 hattı bilgisi yer alıyor. Uygulamayı kullananlar bu alanda yer alan soruları yanıtlayarak sağlık durumunu da test edebiliyor.

'Yoğunluk' bölümünde ise kişinin bulunduğu bölgenin ne kadar risk taşıdığı bilgisi yer alıyor. Örneğin Şişli Merkez Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş çevresindeki risk durumuna baktığında 'Enfekte yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir bölgedesiniz' yazılı uyarıyla karşılaşıyor.

Yine uygulama kullanıcıların Bluetooth'nu açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıyor.

HAYAT EVE SIĞAR uygulaması ile harita üzerinde riskli bölgeleri görebilirsin!#HayatEveSığar



#BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/8wrn6Ry6bf — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 18, 2020

​Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır."