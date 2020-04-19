Independent Türkçe'ye idari tedbir kararı: Siteye erişilemiyor

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in yaptığı paylaşıma göre, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildi.

https://t.co/kMXRdqzod5 sitemize girişte sorun yaşanıyor...



Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor... pic.twitter.com/cIT4HPUs5E — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) April 18, 2020

​Çiçek, paylaşımında "Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor" dedi.

Suudi Arabistan, Anadolu Ajansı ve TRT'ye erişim engeli getirmişti

Independent Türkçe'ye Türkiye'de getirilen idari tedbir kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan, 13 Nisan'da AA ve TRT Arapça'nın sitelerini bloke etmişti. Ülkede Türk basın kuruluşlarına ait internet haber sitelerine girmeye çalışanlar, "Özür dileriz, bu site Enformasyon Bakanlığının kurallarına aykırıdır" mesajıyla karşılaşıyor.

Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia ile The Independent arasında yapılan lisans anlaşması çerçevesinde kurulan Independent Türkçe, 15 Nisan 2019'da yayın hayatına başlamıştı.

Independent Türkçe haber sitesinin tüm haklarına, Suudi Arabistan merkezli Media Arabia'nın sahip olduğu açıklanmıştı.