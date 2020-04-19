Bakan Ziya Selçuk'tan öğrenci, öğretmen ve velilere sürpriz doğum günü telefonu

Bölgelere göre seçilen öğrenci, öğretmen ve velileri telefonla arayan Selçuk, hem doğum günlerini kutladı hem de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün ömrünün 39 yıl 2 ay 11 gününü çocuklarımıza adayan ve yine bugün emekli olan Hüsnü Bakır öğretmenimizle konuştum. Bugün aynı zamanda doğum günü Elazığ'da yaşayan öğretmenimizin. İkimiz de çok mutlu olduk. Emeklerin için minnettarız. Sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Bugün ömrünün 39 yıl, 2 ay, 11 gününü çocuklarımıza adayan ve yine bugün emekli olan Hüsnü Bakır öğretmenimizle konuştum. Bugün aynı zamanda doğum günü Elazığ'da yaşayan öğretmenimizin. İkimiz de çok mutlu olduk. Emeklerin için minnettarız. Sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/TNx314rxsl — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 19, 2020

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