THY'den uçuşların yeniden başlamasına ilişkin açıklama: Salgının nasıl seyredeceği belirleyecek

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeniden uçmak için her şeyi belirleyecek olan COVID19 salgınının nasıl seyredeceği" dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ne zaman uçmaya başlanacağı konusuna, her şeyi belirleyecek olanın COVID19 salgınının nasıl seyredeceği olduğunu söyledi.

Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz: Ne zaman uçmaya başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi? Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz. Siz de hak verirsiniz ki her şeyi belirleyecek olan COVID19 salgınının nasıl seyredeceği."

Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz:



🎙️Ne zaman uçmaya ✈️ başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi?



🔉 Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz.✈️



Siz de hak verirsiniz ki; her şeyi belirleyecek olan #COVID19 salgınının nasıl seyredeceği.. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 20, 2020

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