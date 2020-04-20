Feyzioğlu sinirlendi: Sosyal mesafeyi azaltarak bana 'FETÖ'cü oldun' demek ister misin?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kişisel Facebook hesabında yaptığı yayında izleyicilerin sorularına ve yorumlarına yanıt verdi. Bir sosyal medya kullanıcısının Feyzioğlu'na, "FETÖ'cü oldu" demesi, Feyzioğlu'nu sinirlendirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kişisel Facebook hesabında yaptığı canlı yayında izleyicilerin sorularına ve yorumlarına yanıt verdi. Bir sosyal medya kullanıcısının Feyzioğlu'na, "FETÖ'cü oldu" demesi, Feyzioğlu'nu sinirlendirdi.

Yoruma "Bir ara karşıma gelip söylemek ister misin? Yüzüme, yaklaşarak, çok yakınıma gelerek, sosyal mesafeyi azaltarak bana 'FETÖ'cü oldun' demek ister misin?" diyerek tepki gösteren Feyzioğlu, "Cesaret eder misin? Bana 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım" ifadelerini de kullandı.

"Hadi oradan sen de, yallah, yallah" diyerek tepkisini sürdüren TBB Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İmanıma laf ettirmem, milliyetçiliğime laf ettirmem, FETÖ'yle mücadeleme laf ettirmem."

Feyzioğlu, kızgın bir şekilde verdiği yanıtta ikinci kez sosyal mesafeyi azaltma vurgusu yaparak, "Gel de sosyal mesafeyi azaltalım. Gel yanıma, gel. Sen kim oluyorsun da bana FETÖ'cü diyorsun. Hadi oradan. Aşağılık" ifadelerini kullandı.

"Hakarete hakaretle cevap verilebilir" diyerek sözlerini sürdüren TBB Başkanı, "Ben ömrümü verdim FETÖ'yle mücadeleye. Bu ülkede FETÖ'yle yan yana getirilemeyecek 'Üç kişi say' derseniz, ilk üçte ben varım" diye konuştu.