Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'a özel YouTube konseri

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda '7 tepenin şehrinden 7 kıtaya' sloganıyla bir konser düzenlenecek. Konser İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda '7 tepenin şehrinden 7 kıtaya' sloganıyla konser gerçekleştirilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan zor dönemde İstanbul'un yedi farklı noktasından sanatçılar performanslarını sergileyecek. Konser İletişim Başkanlı'ğının YouTube kanalından yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla düzenlenecek konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak. #7Tepeden7Kıtaya https://t.co/KOWGwo0C2n pic.twitter.com/fODswQtIV7 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 19, 2020

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Piyanist İdil Biret, 'İnsanlık Senfonisi' olarak da bilinen ölümsüz eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.

Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin 'Ben Yürürem Yane Yane' ilahisini Kız Kulesi'nde icra edecek.

Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın 'Segah Peşrev' (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı 'Kürdilihicazkar Longa' (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt 'Syrinx' (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemence sanatçısı Aslıhan Özel 'Nihavend Saz Semai' (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili 'Şehnaz Longa' (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecek.