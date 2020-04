Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın: Hasta sayısı düştü, durum şimdilik stabil

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, hastanenin salgın yönetimini ve gelinen son durumu DW Türkçe'ye anlattı. Emine Algan'ın söyleşisinde Nuri Aydın'ın verdiği cevaplardan satır başları şu şekilde:

-Biz Cerrahpaşa olarak biraz daha erken attık adımlarımızı. Salgının başından itibaren, daha yoğunlaşma başlamadan ameliyathaneleri kapatma kararı aldık. Bizim monoblok ameliyathanemizi tamamen yoğun bakım ünitesine çevirdik.

-İki üç hafta kadar oldu. Bunları açtığımızda hızlı bir şekilde yoğun bakım dolmaya başladı. Normalde COVID için ayırdığımız, hastanemizin genel yoğun bakımı 12 yataklıydı, hasta sayımız 33’e çıktı. Ancak bugün itibariyle 23. Yani geçen hafta bir düşüş gördük. Özellikle yoğun bakıma giren hasta sayısında azalma var. Geçen haftalarda günlük yatan sayımız 200 civarıydı, şimdi 150.

-Sizinle bu görüşmemizden önce yoğun bakımcıların online toplantısına katıldım, şu anda devam ediyor, 1500 kişi var o toplantıda. Aynı şeyi orada da duydum; genel bir azalma var. Ama bu bizi rehavete düşürmesin, her zaman alert vaziyette, uyanık vaziyette olmamız lazım. Şu an için stabil bir durum var. Ama sonuçta biz Sağlık Bakanlığı çalışanı değiliz, kendi penceremden değerlendirebilirim. Kendi üniversite penceremden kendi gördüğüm rakamlar şu an durumun stabil seyrettiği, ani bir patlamanın olmadığı yönünde. Açıkçası umutluyum ben şu tablo içerisinden.