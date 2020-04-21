Başkent'te oturan tiyatro oyuncusu Halit Karadağ, internet üzerinden sipariş ettiği maskeyi yeşile boyayıp, virüs görünümü kazandırdı.

Karadağ, ev arkadaşı doktor Burak Yığın'ın da aralarında bulunduğu 3 arkadaşı ile kentin en işlek meydanları Kızılay ve Ulus'un yanında, market ve pazarlarda maskesiyle gezerek, halkı sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Maske ile virüs kılığına giren tiyatrocu vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun? https://t.co/sAIalpYN9Z pic.twitter.com/VvHCiWd68f — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 21, 2020

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'Uyarmak adına böyle bir şey yaptık'

Karadağ, evde kaldıkları günlerde insanları virüse karşı bilinçlendirmek amacıyla maske fikrinin akıllarına geldiğini belirterek, "Bu maskeyle sokaklara çıkıp insanlarla diyaloğa girerek, ilgilerini çekmek, tebessüm ettirmek, hem de uyarmak adına böyle bir şeye giriştik. Yanımda doktorumla beraber geziyorum. Hale, Ulus'a, Kızılay'a gittik. Otobüs duraklarını denetledik, eczanelere gidip, maske alımı yaptık. İnsanların çok değişik tepkileriyle karşılaştık. Kimisi çok komik buluyor, kimi sarılıp öpmek istiyor" dedi.

Karadağ, internetten sipariş ettikleri maskenin uçlarını kendilerinin yaptığını ve yeşile boyadıklarını belirterek, "Biraz korkutucu olduğunu düşünüyorduk; ama insanlar görünce o kadar korkmadığını anladık. Sokaklara maskeyle çıktığımızda insanlara, 'benden korunmak için ne yapıyorsun?', 'merhabalar beni seviyor musunuz?' diyorum. 'Senden korkmuyoruz, 2 haftan kaldı', 'hepimiz önlemlerimizi aldık, buradan gideceksin' gibi tepkiler aldık" diye konuştu.