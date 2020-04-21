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    Ayhan Eren

    HDP'nin açıklamasından sonra Ayhan Eren partisinden istifa etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004211041880218-hdpnin-aciklamasindan-sonra-ayhan-eren-partisinden-istifa-etti/

    31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Batman Kozluk Belediye Başkanlığına seçilen Ayhan Eren, partisinden istifa etti.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Eren, yaptığı açıklamada, HDP’den istifa etmesinin ardından ilçe halkına daha iyi hizmet yapacağını savundu. Bir belediye başkanının seçildikten sonra tüm politik çıkar çatışmalarından sıyrılarak seçildiği toplumun tamamını temsil etmesi ve tamamına hizmet götürmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Eren, “Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayırım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır. Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim. Bu sebeple düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden istifa ettim” diye konuştu.

    HDP: Partinin program ve tüzüğüne ters düştü

    İstifanın öncesinde HDP Yerel Yönetimler Kurulu’ndan bir açıklama yapılmıştı. HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüleri Hediye Karaaslan ve Salim Kaplan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ayhan Eren’in “tehdit ve korku siyasetine boyun eğdiği” belirtildi. Açıklamada, partinin program ve tüzüğüne ters düştüğü belirtilen Ayhan Eren istifaya davet edildi.

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ayhan Eren, tehdit ve korku siyasetine boyun eğmiş, toplumcu belediyecilik pratiğini ve demokratik bir işleyişi belediye içinde işletmemiştir. Bireysel menfaatleri doğrultusunda iradesini faşizme teslim etmiştir. Her şeyden önce gösterdiği bu zayıf ve işbirlikçi tavrı ile kendine, ailesine ve sorumlu olduğu halka karşı sırtını dönmüştür. Partimizin program ve tüzüğüne ters düşmüştür. Halkımıza ve Kozluk halkına bu saatten sonra şeffaf, demokratik ve katılımcı bir hizmet sunacağını düşünmüyoruz. Kozluk halkı da kendisinden sadece tek bir şey beklemektedir. O da faşizmin saldırılarına karşı iradelerini savunamayıp, boyun eğdiği için bulunduğu makam olan belediye başkanlığından istifa etmesidir.”

    Açıklamada ayrıca, Eren’i aday gösterdikleri için Kozluk halkından özür dilenirken, “Halka hizmet anlayışı ile üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye de devam edeceğiz” denildi.

    Öte yandan Batman yerel basınında Ayhan Eren’in, e-devlet üzerinden HDP üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

    Etiketler:
    Kozluk, Kozluk Belediyesi, Batman, Ayhan Eren, İstifa, HDP
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