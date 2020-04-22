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    Erkek arkadaşının 40 bin lirasını 4 kişiyle gasp etmeye çalışan sevgili: Paraları bulamayınca arkadaşlarımızı çağırdık

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004221041886355-erkek-arkadasinin-40-bin-lirasini-4-kisiyle-gasp-etmeye-calisan-sevgili-paralari-bulamayinca/

    M.O.'nun iş kazası nedeniyle aldığı 40 bin lira tazminatı, 4 arkadaşıyla birlikte gasp etmek isteyen kız arkadaşı E.B., parayı çalma fikrinin S.G. adlı kız arkadaşına ait olduğunu ileri sürdü. E.B., “S.G., bizimle aynı evde kalmaya başladı. Paraları bulamayınca da diğer erkek arkadaşlarımızdan yardım istedi” dedi.

    Olay, geçen hafta perşembe gecesi Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde meydana geldi. M.O., çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazanın ardından açtığı davayı kazanıp 40 bin TL tazminat aldı. M.O.'nun bir apartta birlikte yaşadığı sevgilisi E.B., kız arkadaşı S.G. ile parayı çalmak için plan yaptı.

    Başarılı olamayınca da E.B. ve bir süredir kendileriyle kalan S.G., S.E., F.Y. ve T.A. adlı erkek arkadaşlarından yardım istedi.

    Yapılan plan doğrultusunda olay gecesi, M.O.'nun uyumasını bekleyen kızlar, erkek arkadaşlarını aradı. Şüpheliler, gizlice eve girdi. Ancak tüm aramalarına rağmen parayı bulamadılar. Bunun üzerine M.O.’yu uyandırıp, başına tabanca dayadılar. E.B. ve arkadaşları, M.O.'nun cep telefonu ile cüzdanındaki 400 TL’yi aldı. Daha sonra ise 40 bin TL'nin yerini sordu. M.O., paranın resepsiyonda olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine gaspçılar, M.O. ile birlikte resepsiyona indi. Şüpheliler parayı ararken, M.O. kaçarak, polise gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.B. ile suç ortakları S.G., S.E., F.Y. ve T.A.'yı yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, T.A. serbest bırakıldı.

    Şüphelilerin aparta girişleri güvenlik kameralarına yansıdı.

    'Paraları çalmak arkadaşımın fikriydi'

    E.B.’nin polise verdiği ifadesinde, parayı çalma fikrinin kız arkadaşı S.G.’ye ait olduğunu söylediği öğrenildi. E.B., ifadesinde M.O.’ya nasıl tuzak kurduklarını ise şöyle anlattı.

    “M.O.’ya ailemle mutlu olmadığımı ve eve gitmek istemediğimi söyledim. O da ailesiyle yaşıyordu ve mutlu değildi. Bana bir apart tutup, kalabileceğimizi söyledi. Bu fikir mantıklı geldi. Daha sonra Görükle’de apartlara baktık ve birini beğenip oraya yerleştik. M.O.’nun tazminatla aldığı parası vardı. Bir gün evde otururken bana paraları göstermişti, evde saklıyordu. Fakat hiçbir zaman paraları çalmayı düşünmemiştim. Ertesi günü hava atmak için kız arkadaşım S.G.’ye paradan bahsettim. S.G., bana 'Neden paraları alıp kaçmıyorsun?' diye sordu, ben de böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. S.G., 'Beni bir şekilde eve alırsan, ben paraları bulurum ve daha sonra alıp kaçarız' dedi. S.G.’nin bizim eve gelmesi için plan yaptık.

    M.O.’ya arkadaşım S.G.’nin kalacak yeri olmadığını, bizimle kalmasının sorun olup olmayacağını sordum. M.O., S.G.’nin bizle kalmasına izin verdi. S.G. de bizimle kalmaya başladı. M.O. evden çıktığı ve uyuduğu zamanlar evde paraları aradık, ama bulamadık. Paraları bulamayınca 3 erkek arkadaşımızdan yardım istedik. Onlar da paranın miktarını duyunca plan yaptılar. M.O. uyuduğunda balkondan anahtar attık. S.E., F.Y. ve T.A. böylelikle eve rahatça girdi. Parayı sessizce bir süre aradık. Bulamayınca erkek arkadaşlarımdan birisi M.O.’yu uyandırıp, kafasına silah dayayarak, paranın yerini söylemesini istedi. M.O. ilk başta söylemedi, ama korkunca paranın resepsiyonda olduğunu söyledi. Hep birlikte resepsiyona inip, parayı aradık. Sonra M.O. birdenbire kaçtı. O kaçınca panik olduk. Ardından biz de aparttan çıkıp, otomobille başka bir arkadaşımızın evine gittik. Orada polis bizi bulamaz sanmıştık, ama yakalandık. Bunları ben değil arkadaşlarım planladı. Ben çok pişmanım.”

    'Kafama silah dayadılar'

    M.O. ifadesinde, şunları kaydetti:

    “E.B. ile bir arkadaş ortamında tanıştık. Daha sonra samimi olduk. E.B. ailesiyle sürekli tartışmalar yaşıyordu ve ailesiyle anlaşamıyordu. Bana eve gitmek istemediğini söylüyordu. Benim de ailemle bazı sorunlarım vardı. Bu yüzden ben de E.B.’ye ev tutma fikrini sundum. E.B. de bu fikre olumlu baktı. İş yerinden tazminat aldığım için param da vardı. Görükle’de bir apart dairesi tutup, yaşamaya başladık. E.B.’ye tazminatla aldığım paraları göstermiştim, evde sakladığımı biliyordu. Bir gün E.B. bana kız arkadaşı S.G.’nin de kalacak yeri olmadığını söyledi.

    E.B.’nin ısrarı üzerine kabul ettim. E.B. ve S.G. ile beraber yaşamaya başladık. Aradan birkaç gün geçti, başımıza bu olaylar geldi. Gece uyuyordum ve seslere uyandım. Evimde tanımadığım 3 erkek vardı. Beni darp edip, kafama silah dayadılar. Evde paraları aradılar fakat bulamadılar. Ben de onları oyalayarak resepsiyona indirdim. Onlar resepsiyonda paraları ararken ben de boşluktan yararlanıp kaçtım. Daha sonra karakola gelerek şikayetçi oldum."

    Etiketler:
    arkadaş, Gasp, Tazminat, Bursa, Hırsız
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