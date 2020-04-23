Mayıs ayı işsizlik ödeneği banka hesaplarına yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürüldüklerini belirtti.

Bu kapsamda, işsizlik ödeneğinin banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, "Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık" ifadesini kullandı.

IBAN numaraları 26 Nisan'a kadar bildirilecek

Hak sahiplerine IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, "Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler" bilgisini paylaştı.

IBAN bilgisini giremeyen ya da banka hesabı olmayan hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini de vurgulayan Selçuk, bu kapsamda olanlara ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını söyledi.