Koronavirüs tedbirleri altında 23 Nisan: Manisa'da öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

Manisa Turgutlu'da TBMM'nin 100. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs önlemleriyle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı.
Törenin sonunda üzerlerinde Türk bayrakları bulunan balonlar, protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.
Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdüssülem Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve kısıtlı sayıda protokol üyeleri katıldı.
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