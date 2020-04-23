Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Balkonlardan İstiklal Marşı okundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı'nu söyledi.

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.

#Canlı: Vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına balkon ve pencerelerinden katılıyor https://t.co/wTHsyEk0jj — AA Canlı (@AACanli) April 23, 2020

​Saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı'nı söyledi.