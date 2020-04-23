Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Balkonlardan İstiklal Marşı okundu

İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.
#Canlı: Vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına balkon ve pencerelerinden katılıyor https://t.co/wTHsyEk0jj— AA Canlı (@AACanli) April 23, 2020
Saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı'nı söyledi.
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