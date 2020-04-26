AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu: Bir belediye başkanımıza yanıt vermek isterken kendi tweetimi yanıtlamışım

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesaja "Çok doğru başkanım" diye yanıt vermesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kişisel Twitter hesabında paylaştığı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şeklindeki mesajına "Çok doğru başkanım" diye yanıt vermesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Gündoğdu şunları söyledi:

"Bir belediye başkanımıza yanıt vermek isterken, kendi tweetimi yanıtlamışım. Ve akabinde sosyal medya linci başlamış. Neyse bu karantina günlerinde baya eğlenip, tebessüm etmiş oldunuz ve bizde vesile olduysak ne mutlu."

Bir belediye başkanımıza yanıt vermek isterken, kendi tweetimi yanıtlamışım. Ve akabinde sosyal medya linci başlamış. Neyse bu karantina günlerinde baya eğlenip, tebessüm etmiş oldunuz ve bizde vesile olduysak ne mutlu 😊 — Metin Gündoğdu (@metingunordu) April 26, 2020

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