Hakan: Mis gibi Cerrahpaşamız varken ne yapalım biz sizin Baltimore'daki Johns Hopkinsinizi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk doktorların koronavirüsle mücadele sürecinde çok başarılı olduklarını kaydederek "Mis gibi Cerrahpaşamız varken ne yapalım biz sizin Baltimore’daki Johns Hopkinsinizi" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bizi Türk hekimlerine emanet ediniz' başlıklı bugünkü yazısında Türk doktorların koronavirüsle mücadele alanındaki başarısına değindi.

Hakan, yazısında "Sizin olsun Dr. DeBakey’leriniz... İstemeyiz Cleveland’larınızı... Endo klinik, mendo klinik... Aman uzak olsun uzak bizden... Mis gibi Cerrahpaşamız varken ne yapalım biz sizin Baltimore’daki Johns Hopkinsinizi" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözünü, şu ana kadar hep Atatürk’ün Türk hekimlerini gaza getirmek için söylediği söz diye düşünmüştük. Hep böyle algılamıştık.

Şu pandemi olayı hepimize gösterdi ki...

- Türk hekimlerinin dünyada eşi benzeri yok!

- Türk hekimlerine gözünü kırpmadan kendini emanet edeceksin!*

Biz gördük, dünya gördü...

Anladık, inandık, fark ettik...

Test ettik ve onayladık:

Valla billa hepimizi Türk hekimlerine emanet edin.

Başka tabip istemeyiz."