Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 900'e yükseldi: Toplam vaka sayısı 112 bin 261

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 131, vefat sayısı 95 oldu, toplam vefat sayısı 2 bin 900" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Türkiye'de 95 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 131 kişiye daha tanı konduğunu duyurdu. Böylece ölüm sayısı 2 bin 900'e toplam vaka sayısı 112 bin 261'e yükseldi.

Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 4 bin 651 hasta iyileşti. İyileşen toplam hasta sayısı 33 bin 791'e yükseldi.

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını açıklayan Bakan Koca, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi. Sağlık Bakanı'nın paylaşımı şu şekilde:

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZwBVeHSHoG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2020

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